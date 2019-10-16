Москва, , 15:05 — REGNUM Российский теннисист Ален Авидзба одержал победу над соотечественником Алибеком Качмазовым в первом круге Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 1 час 45 минут, завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:1.

Авидзба, который является 498-й ракеткой мира, 11 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника, который занимает 1491-ю строчку в рейтинге ATP, четыре эйса, четыре ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге турнира Авидзба сыграет с сербским теннисистом Николой Милоевичем.

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