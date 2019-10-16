Нижний Новгород, , 14:58 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев уходит в отставку. Соответствующее решение подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Место Черышева займет Роберт Евдокимов. Основной задачей, как и у предыдущего наставника остается выход ФК «Нижний Новгород» в РФПЛ. При назначении Черышева планировалось, что в премьер-лигу нижегородский клуб попадет в течение одного-двух сезонов. Сейчас команда находится на 11 месте в турнирной таблице ФНЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Черышев возглавлял такие команды как «Мордовия», «Иртыш», «Волга», а также молодежную команду санкт-петербургского «Зенита», работал тренером в испанских клубах «Реал» и «Севилья».

Кроме того, он является отцом нападающего испанской «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.