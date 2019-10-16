Токио, , 14:14 — REGNUM Лучшей теннисисткой сентября признана японская спортсменка Наоми Осака. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации.

В голосовании Осака обошла таких соперниц, как чешская теннисистка Каролина Плишкова и Арина Соболенко из Белоруссии.

Напомним, Осака признавалась лучшей теннисисткой в январе. В феврале ей стала Белинда Бенчич (Швейцария), в марте и июне — Эшли Барти (Австралия), в апреле — Петра Квитова (Чехия), в мае — Кики Бертенс (Нидерланды), в июле — Симона Халеп (Румыния), в августе —Бьянка Андрееску (Канада).

Напомним, в сентябре Наоми Осака победила на турнире в Осаке (Япония), обыграв российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.

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