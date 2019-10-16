Майами, США, , 13:45 — REGNUM Гран-при Майами появится в расписании «Формулы-1» с 2021 года. Об этом 16 октября сообщает RaceFans.

Отмечается, что руководство «Формулы-1» договорилось с представителями Майами о проведении этапа Гран-при. Гонка будет проходить вокруг стадиона Hard Rock Stadium.

Первоначально предполагалось, что гонка в Майами получит будет проходить по городской трассе, однако эта инициатива встретила жёсткое сопротивление со стороны городских властей.

Напомним, в США уже проводится один этап «Формулы-1». Он проходит в городе Остин (штат Техас).

Читайте также: Гран-при Германии рискует вылететь из календаря «Формулы-1» в 2020 году