Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Украинский боксер Александр Гвоздик отказался отвечать на вопрос об «украино-российской войне» перед боем с представителем РФ Артуром Бетербиевым, сообщил 15 октября спортивный ресурс Fightnews.

«Я просто спортсмен. Я не хочу проводить параллели с боем. Я живу в Калифорнии, он живет в Монреале. Я просто ничего об этом не знаю», — рассказал Гвоздик.

Бетербиев также отказался обсуждать данную тему, заявив, что «любая война — это плохо».

Напомним, украинские политики и СМИ утверждают, якобы Россия и Украина находятся в состоянии «войны». Таким образом, они пытаются избежать признания того факта, что конфликт в Донбассе — это гражданская война. В то же время Россия является не стороной данного конфликта, а одним из гарантов выполнения Украиной Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что прямое авиасообщение между Украиной и РФ восстанавливать не нужно, поскольку страны «воюют». Позже он рассказал, что железнодорожное сообщение между странами принесло Украине в 2018 году $122 млн, и вопрос о его прекращении не стоит.

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