Ньюарк, США, , 13:04 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев заявил, что не хочет быть хоккеистом четвёртого звена. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

"Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки», — сказал Гусев.

Он добавил, что находиться в четвёртом звене — тяжело в том плане, что редко выпускают на лёд: два-три раза за период.

Напомним, в летнее межсезонье Гусев перешёл в «Нью-Джерси» из «Вегас Голден Найтс» в результате обмена. Ранее он играл за петербургский СКА.

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