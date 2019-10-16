Ньюарк, США, 16 октября 2019, 13:04 — REGNUM Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев заявил, что не хочет быть хоккеистом четвёртого звена. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
"Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки», — сказал Гусев.
Он добавил, что находиться в четвёртом звене — тяжело в том плане, что редко выпускают на лёд: два-три раза за период.
Напомним, в летнее межсезонье Гусев перешёл в «Нью-Джерси» из «Вегас Голден Найтс» в результате обмена. Ранее он играл за петербургский СКА.
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