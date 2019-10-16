Махачкала, , 13:01 — REGNUM Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о поединке с американцем Тони Фергюсоном, который, как ожидается, станет его следующим соперником. Дагестанец, не знающий поражений в своей карьере, не сомневается в своей очередной победе.

«Думаю, что для меня результат останется прежним, это мое мнение. Они дают новых соперников с другими именами, но результат всегда остается тем же», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

При этом боец отметил, что Фергюсон «отличный соперник» с большим опытом, и против него сложно драться.

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Напомним, 31-летний Хабиб Нурмагмоедов на сегодняшний день имеет 28 побед в 28 боях по правилам смешанных единоборств. В апреле 2018 года он завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе, после чего дважды успешно защитил титул.

Тони Фергюсон в свои 35 лет также провел 28 боев и одержал победы в 25 из них. При этом последнее поражение американца датировано маем 2012 года.