София, , 12:20 — REGNUM Полицейские Болгарии задержали в Софии пятерых футбольных фанатов. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

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Уточняется, что аресты были произведены накануне вечером, 15 октября. Болельщиков подозревают в оскорблениях на расовой почве футболистов сборной Англии во время матча квалификации Евро-2020.

Как сообщал ИА REGNUM, сборная Болгарии на своём поле потерпела разгромное поражение от сборной Англии со счётом 0:6 в матче отборочного турнира Евро-2020, который состоялся 15 октября. Главный арбитр дважды останавливал встречу из-за расистских выкриков с трибун.

В первом тайме диктор объявил по стадиону, что игра может быть отменена, если выкрики не прекратятся. Через некоторое время выкрики возобновились, и судья увёл команды с поля.