Москва, , 12:10 — REGNUM В 2020—2022 годах завершится строительство и реконструкция 45 спортивных объектов на территории Москвы. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как отметил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) в течение трех лет будут построены и реконструированы три футбольных поля, 19 физкультурно-оздоровительных комплексов и два бассейна.

Также завершат крупные проекты: Ледовый дворец для центра спорта и образования «Самбо-70» и Международный центр самбо, Центр бокса на территории Лужников, спорткомплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаута в районе Некрасовка (ЮВАО), многофункциональный спорткомплекс в Мневниковской пойме, глубоководный бассейн для фридайвинга.

На территории комплекса «Лужники» уже построено 22 объекта, еще 11 находятся в стадии реализации, в том числе ледовый дворец «Кристалл», универсальный спортивный зал «Дружба», теннисный клуб. Ежегодно кластер смогут посещать пять миллионов человек.