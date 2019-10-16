Пярну, Эстония, , 11:55 — REGNUM Молодёжная сборная России по футболу одержала победу над командой Эстонии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 года. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе российской команды голы забили нападающий Фёдор Чалов, полузащитники Иван Обляков, Данил Глебов и защитники Данил Круговой и Никита Калугин.

На сегодняшний день сборная России набрала восемь очков и занимает второе место в группе. Впереди только сборная Польши с десятью очками.