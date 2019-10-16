Махачкала, , 11:56 — REGNUM Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не хочет участвовать в поединках всю жизнь. Боец рассказал об ориентировочных сроках завершения своей карьеры.

Хабиб Нурмагомедов Vk.com/khabib_nurmagomedov

«Думаю, что у меня осталось несколько лет — два или максимум три года. Я не хочу драться всю жизнь. Знаю, как это трудно. Много молодых и голодных парней наступают на пятки», — цитирует спортсмена портал MMAJunkie.

Дагестанец уверен, что невозможно всегда оставаться непобедимым. Любой чемпион, по его словам, когда-нибудь начинает проигрывает, поэтому важно вовремя остановиться.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в сентябре 2008 года. С тех пор он провел 28 поединков, в том числе 12 боев под эгидой UFC, и неизменно одерживал победу.

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