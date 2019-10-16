Доха, , 11:34 — REGNUM Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе российской команды дубль оформил Фёдор Земсков. Ещё по голу забили Алексей Макаров, Дмитрий Шишин, Борис Никоноров и Андрей Новиков.

Таким образом, сборная России вышла в финал Всемирных пляжных игр, в котором сыграет с командой Бразилии. Финал состоится 16 октября.

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