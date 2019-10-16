Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз», ставшие обладателями Кубка Стэнли в 2019 году, посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 16 октября сообщается на сайте лиги.

«Поздравляю «Сент-Луис» с незабываемым сезоном. Это был действительно потрясающий финал, невероятный», — сказал Трамп в ходе встречи.

Президент «Сент-Луиса» Том Стиллман подарил Трампу именной свитер клуба.

Отметим, что на встрече присутствовали также два российских хоккеиста Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, которые в составе «Сент-Луиса» выиграли Кубок Стэнли.

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Добавим, что ежегодно команда-победительница Кубка Стэнли по традиции встречается с президентом США. В марте 2019 года Трамп встретился с хоккеистами «Вашингтон Кэпиталз», выигравшими Кубок Стэнли в 2018 году, в том числе с российскими хоккеистами Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым.

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