Лос-Анджелес, США, , 11:03 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Мартин Нечас и Себастьян Ахо.

На сегодняшний день «Каролина» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 12 очков после семи матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 25-м месте с четырьмя очками после шести игр.

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