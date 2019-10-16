Ванкувер, Канада, , 11:00 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Хоккеисты «Детройта» открыли счёт уже на первой минуте матча, гол забил нападающий Дилан Ларкин.

После этого хоккеисты «Ванкувера» смогли забросить пять шайб и довести дело до разгрома. Точными бросками отметились Трой Стетчер, Александр Эдлер, Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды шесть очков после пяти матчей. «Детройт» идёт на 17-м месте с шестью очками после шести игр.

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