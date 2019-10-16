Пхеньян, , 10:48 — REGNUM Разочарование из-за отсутствия болельщиков на матче между сборными КНДР и Южной Кореи выразил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Я надеялся увидеть полный стадион на таком историческом матче, но был разочарован отсутствием болельщиков на трибунах», — заявил Инфантино, который посетил матч.

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Он добавил, что был удивлен проволочками с проведением прямой трансляции игры и допуском на матч иностранных журналистов. По его словам, ФИФА задала вопросы о проведении матча футбольной ассоциации КНДР.

Напомним, сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью со счётом 0:0 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Игра впервые в истории прошла на территории КНДР — в столице страны Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что власти КНДР не разрешили южнокорейским болельщикам и журналистам приехать на матч, а также вести прямую трансляцию. Вместо этого КНДР пообещала предоставить Южной Корее DVD-диск с записью матча.

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