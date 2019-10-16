Тбилиси, , 09:32 — REGNUM 15 октября в седьмом матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 сборная Грузии играла на выезде с командой Гибралтара и, несмотря на большое сопротивление на протяжении всего матча, выиграла благодаря голу на последних минутах матча со счетом 2:3. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Euro2020

Счет был открыт сборной Грузией на десятой минуте игры, гол забил Хараишвили. На 21-й минуте грузины удвоили преимущество, когда капитан сборной Джаба Канкава забил второй гол — 2−0. Вторая половина встречи проходила с преимуществом гибралтарцев. Кашиаро и Чиполина забили голы на 66 и 74 минутах. Лишь на 84-й минуте с передачи Шенгелия пробил Квилитая, зафиксировав окончательный счет встречи.

По результатам матча Грузия (8 очков) располагается на предпоследнем месте в своей группе, Гибралтар (0 очков) — последний.

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