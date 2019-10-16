Калгари, Канада, , 09:21 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Калгари» шайбы забросили нападающие Михаэль Фролик, Эндрю Манджапане и Элиас Линдхольм. У «Филадельфии» отличился защитник Мэтт Нисканен.

На сегодняшний день «Калгари» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды семь очков после семи матчей. «Филадельфия» идёт на 21-м месте с пятью очками после четырёх игр.

Читайте также: «Нэшвилл» победил «Вегас» в матче НХЛ