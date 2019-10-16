Лас-Вегас, США, , 09:16 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Кайл Туррис, Колтон Сиссонс, Калле Йернкрок, Филип Форсберг и Ник Бонино. У «Вегаса» отличились Марк Стоун и Райлли Смит.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды восемь очков после шести матчей. «Вегас» идёт на 11-м месте с восемью очками после семи игр.

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