Глендейл, США, , 09:09 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Кристиан Дворак, ещё по шайбе забросили Конор Гарленд Ник Шмальц. У «Виннипега» отличились Марк Шайфли и Кайл Коннор.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды пять очков после пяти матчей. «Виннипег» идёт на 13-м месте с восемью очками после восьми игр.

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