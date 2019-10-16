Торонто, Канада, , 09:01 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Джон Таварес, Митчелл Марнер, Андреас Юнссон и Остон Мэттьюс. У «Миннесоты» отличились Люк Канин и Джералд Мэйхью.

На сегодняшний день «Торонто» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды девять очков после семи матчей. «Миннесота» идёт на 30-м месте с двумя очками после шести игр.

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