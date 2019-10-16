Монреаль, Канада, , 08:55 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде счёт открыли хоккеисты «Монреаля», отличился защитник Джефф Питри. Затем «Тампа» смогла не только отыграться, но и вырвать победу.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Брэйдон Коберн, Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды семь очков после шести матчей. «Монреаль» идёт на 20-м месте с шестью очками после шести игр.

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