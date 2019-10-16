Вадуц, , 08:46 — REGNUM Сборная Италии одержала победу над командой Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе итальянской команды дубль оформил нападающий Андреа Белотти. Ещё по голу забили Федерико Бернардески, Алессио Романьоли и Стефан Эль-Шаарави.

На сегодняшний день сборная Италии занимает первое место в группе J, в активе команды 24 очка после восьми матчей. Сборная Лихтенштейна — на последнем месте с двумя очками после восьми игр.

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