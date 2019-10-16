Каруж, , 08:35 — REGNUM Сборная Швейцарии одержала победу над командой Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе швейцарской команды гол забил нападающий Харис Сеферович на 16-й минуте. На 77-й минуте защитник швейцарцев Рикардо Родригес не смог реализовать пенальти.

На третьей добавленной к матчу минуте защитник сборной Ирландии Шейн Даффи срезал мяч в свои ворота.

На сегодняшний день сборная Швейцарии занимает третье место в группе D, в активе команды 11 очков после шести матчей. Сборная Ирландии идёт на первом месте с 12 очками после семи игр.

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