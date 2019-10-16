Стокгольм, , 08:20 — REGNUM Сборная Швеции сыграла вничью с командой Испании в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 50-й минуте счёт открыл шведский нападающий Маркус Берг, выступающий за «Краснодар». А на второй добавленной к матчу минуте форвард испанцев Родриго сравнял счёт.

На сегодняшний день сборная Швеции занимает второе место в группе F, в активе команды 15 очков после восьми туров. Испанцы досрочно оформили путёвку на чемпионат Европы — 2020.