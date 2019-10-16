16 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Анастасия Степанова, , 05:28 — REGNUM Вопросу спорта после того, как в Нижнем Новгороде в октябре 2019 года прошёл международный форум «Россия — спортивная держава», в регионе уделено особое внимание общественности. Сегодня в «прицеле» ИА REGNUM — дело о банкротстве Ассоциации «Футбольный клуб «Волга», что некогда входил в состав футбольной национальной лиги.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

А пока же в мире нижегородского футбола не всё гладко. С февраля 2017 года в статусе банкрота находится Ассоциация «Футбольный клуб «Волга». Очередное важное событие в банкротном деле произошло в октябре 2019 года. Судом были рассмотрены претензии фирмы из Литвы MSC-Matula Sports Consulting, которая потребовала привлечь к финансовой ответственности экс-руководство клуба. Но обо всём по порядку.

Как банкротили «Волгу»

Ассоциация, которая до мая 2016 года называлась некоммерческое партнёрство «Футбольный клуб «Волга», была учреждена 1 июня 1998 года тремя физлицами — Владимиром Зиновьевым, Александром Кузнецовым и Игорем Железняковым. В разные годы клуб выступил учредителем трёх юрлиц — фонда социально-спортивной реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, некоммерческого партнёрства «Центр подготовки футболистов футбольного клуба «Волга» и некоммерческого партнёрства «Губернский спортивный клуб». Два последних на сегодня ликвидированы, а первое — действующее.

Ассоциация благополучно работала вплоть до 2015 года, хотя долги перед игроками были уже в 2012 году.

В 2015 году клуб проиграл иск ООО «Сапфир» на сумму 9 896 273,81 рубля. Долг возвращен не был, и в июле 2017 года компания обратилась уже с банкротным иском. В сентябре должника взяли под наблюдение. После этого посыпались заявления от кредиторов. Среди них отметились и агенты спортсменов-профессионалов. Например, агентские за Никиту Чичерина и Андрея Каряку составили по 50 тыс. долларов США.

Инвентаризация имущества, оценка претензий кредиторов показала, что единственный возможный итог — банкротство. В феврале 2017 года клуб был признан несостоятельным, введено конкурсное производство, хотя против этого и выступало областное министерство спорта. В реестр кредиторов к тому моменту была включена сумма 127 929 338,78 рубля, также имелись обязательства перед 42 работниками. Конкурсным управляющим был утвержден Александр Кузьмин.

Агенты футболистов против экс-директоров

Реестр претензий рос, в нём появился и тульский агент Руслана Аджинджала, потребовавший выплатить агентские 50 тыс. евро. И литовская компания «MSC-Matula Sports Consulting», выступавшая агентом бразильского футболиста Leandro da Silva, который с 2013 года и последующие три года играл за «Волгу». Кредитор из Литвы ограничиваться требованием о долгах не стал. Компания потребовала привлечь к субсидиарной ответственности бывшего руководителя клуба Сергея Анисимова на сумму 12 451 316,46 рубля. Позднее к заявлению добавился «соответчик» — Олег Алешин, сменивший Анисимова на посту в июле 2014 года. Общая сумма претензий к ним пока неизвестна, так как решение еще не изготовлено, но известно, что суд их отклонил.

Между тем именно на срок пока не рассмотрено заявление к бывшим топ-менеджерам клуба было приостановлено банкротное дело. И таким образом в ближайшее время арбитраж должен вернуться к рассмотрению вопроса о продлении или прекращении банкротства ассоциации с ликвидацией юрлица.

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