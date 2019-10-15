Бишкек, , 20:45 — REGNUM Сборная Киргизии смогла одолеть футболистов из Монголии в ходе очередного отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года и Кубка Азии 2023 года, передает «Кабар».

Итоговый счет турнира составил 2:1 в пользу киргизстанской команды.

Первый мяч в ворота соперников провел Гулжигит Алыкулов, а второй на 42-й минуте турнира забил Мирлан Мурзаев. Монгольские футболисты смогли реализовать свой шанс после фиксации арбитром фола, забив одиннадцатиметровый.

По результатам этого и предыдущих отборочных матчей сборной Киргизии удалось заработать шесть очков и подняться до второй строчки турнирной таблицы в группе F.