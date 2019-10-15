Ульяновск, , 18:01 — REGNUM Ульяновская область примет трёхдневный ралли-рейд, который закроет сезон чемпионата России, сообщает региональное министерство спорта. Соревнования вернулись на ульяновскую территорию после многолетнего перерыва.

Состязания состоятся с 17 по 20 октября. Баха «Симбирский тракт» закроет сезон и чемпионата России, и чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам «Холмы России». Дистанция протяжённостью около 750 км охватывает три района — Тереньгульский, Кузоватовский и Ульяновский. В чемпионате России спортсмены будут соревноваться на грузовиках, мотовездеходах, серийных автомобилях, прототипах класса R.

Помимо российских спортсменов, ожидаются гонщики из Белоруссии и Туркмении. Ульяновскую область будут представлять, в частности, пилот команды ульяновского автозавода Виталий Проненко, выступающий на пикапе «УАЗ Патриот», и Дмитрий Переверзев, который будет соревноваться на автомобиле ВАЗ.

Региональные власти отмечают, что этапы чемпионата страны не проводились в Ульяновской области несколько лет подряд. Сейчас статусные соревнования возвращаются на данную площадку.

Напомним, в 2012 году кольцевая трасса для ралли-рейда была подготовлена в 30 км от Ульяновска. Общая дистанция превышала 200 км.