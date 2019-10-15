Тбилиси, , 16:58 — REGNUM Лидер грузинской сборной по теннису Николоз Басилашвили после неудачных выступлений на турнирах в Пекине и Шанхае опустился до 24 места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 15 октября сообщает агентство «Новости-Грузия».

Николоз Басилашвили © Первый канал Грузинского телевидения

Самый высокий показатель в рейтинге ATP у Басилашвили был зафиксирован в мае 2019 года — 16 место.

В настоящее время список сильнейших теннисистов мира по-прежнему возглавляет сербский теннисист Новак Джокович. Вторую строчку занимает испанец Рафаэль Надаль, третью — швейцарец Роджер Федеренр, четвертую — россиянин Даниил Медведев.

Николоз Басилашвили покинул турнир в Шанхае серии ATP Masters 1000 после трех туров, проиграв в 1/8 финала австрийскому теннисисту Доминику Тиму в двух сетах 3:6, 4:6.

Ранее грузинский теннисист завершил свое выступление на турнире из серии АТР 500 — China Open. Во втором раунде турнира Басилашвили проиграл греческому спортсмену Стефаносу Циципасу в трех сетах: 6:4, 3:6, 2:6.