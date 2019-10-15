Уфа, , 16:26 — REGNUM Республиканские соревнования по пятиборью спасателей проходят в Уфе. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Мероприятие проводится ежегодно для повышения профессионального мастерства спасателей и проверки готовности профессиональных аварийно-спасательных формирований.

В 2019 году соревнования проходят в Уфе и продлятся до 18 октября. По словам чиновников, в соревнованиях принимают участие девять команд спасателей, которые сражаются за право называться лучшими в своей профессии.

В рамках мероприятия, спасатели осуществляют поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Кроме этого им предстоят поисково-спасательные работы на воде.

Программой соревнований предусмотрен кросс-эстафета на 3 км и комбинированные силовые упражнения на перекладине.

Сообщается, что условия соревнований максимально приближены к реальным ситуациям.