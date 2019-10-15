Магас, 15 октября 2019, 15:58 — REGNUM Власти Ингушетии намерены предоставить всем спортсменам республики, выступающим на крупных соревнованиях за пределами региона, единую спортивную форму. Такую инициативу, выдвинутую федерацией спортивной борьбы Ингушетии, поддержал глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе главы и правительства региона.
Как отметили спортсмены и тренеры, специальная форма с использованием национальной атрибутики будет служить «дополнительным духоподъемным стимулом».
Калиматов пообещал, что спорт станет одним из приоритетов для органов власти республики. Он также поручил разработать официальную спортивную форму для ингушских спортсменов и отразить потребности на ее приобретение при формировании бюджета республики.