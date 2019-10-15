Париж, , 15:14 — REGNUM Министр спорта Франции Роксана Марасиняню обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием наказать сборную Турции. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Причиной обращения стал жест турецких футболистов, которые после матча сделали фото, приложив руку к голове в воинском приветствии. Предполагается, что таким образом они поддержали правительство своей страны, которое начало военную операцию в Сирии.

«Турецкие игроки испортили усилия по организации матча, показав военное приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции», — написала Марасиняню.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборные Франции и Турции сыграли вничью со счётом 1:1 в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.

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