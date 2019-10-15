Пхеньян, , 14:40 — REGNUM Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Впервые матч двух корейских сборных прошёл на территории КНДР. Ранее команды играли в рамках отбора к чемпионату мира — 2010. Встреча, в которой номинальным хозяином была сборная КНДР, прошла на нейтральном поле в Шанхае.

Читайте также: КНДР предоставит Южной Корее DVD-диск с записью футбольного матча — СМИ

В настоящее время обе корейские команды набрали по семь очков и делят первое место в турнирной таблице своей группы. За ними идут сборные Туркменистана и Ливана (по 3 очка), а у команды Шри-Ланки нет набранных баллов.

Следующая игра между сборными Южной Кореи и КНДР должна состояться 4 июня 2020 года на поле южнокорейской команды.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфантино посетит матч сборных КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне