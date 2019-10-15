Москва, 15 октября 2019, 14:27 — REGNUM Российский теннисист Евгений Донской проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину в первом круге Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 4:6, 3:6.
Донской четыре раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника ни одного эйса, одна ошибка на подаче и три брейка.
Во втором круге турнира Кукушкин сыграет с французским теннисистом Адрианом Маннарино.
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