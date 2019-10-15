Москва, , 14:27 — REGNUM Российский теннисист Евгений Донской проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину в первом круге Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 4:6, 3:6.

Донской четыре раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника ни одного эйса, одна ошибка на подаче и три брейка.

Во втором круге турнира Кукушкин сыграет с французским теннисистом Адрианом Маннарино.

Читайте также: Первый российский теннисист выбыл из розыгрыша Кубка Кремля