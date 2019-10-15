Москва, , 14:20 — REGNUM Российский теннисист Артём Дубривный проиграл представителю Сербии Миомиру Кецмановичу в первом круге Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 1 час 14 минут, завершилась со счётом 1:6, 5:7.

Дубривный, который является 424-й ракеткой мира, два раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, четыре ошибки на подаче и шесть брейков.

Во втором круге турнира Кецманович сыграет с победителем матча между французским теннисистом Жереми Шарди и представителем Чили Николасом Джарри.

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