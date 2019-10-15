Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Российский нападающий Александр Овечкин вышел на 43-е место по очкам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 15 октября сообщается на сайте лиги.

Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче «Вашингтона» с «Колорадо» (3:6). Теперь на его счету 1218 очков в НХЛ.

Благодаря этому Овечкин обогнал Джереми Рёника (1216 очков) и Ларри Мёрфи (1217). Следующей целью является результат Жана Беливо (1219).

Напомним, рекордсменом по набранным очкам в НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков. Второе место занимает Яромир Ягр (1921), третье — Марк Мессье (1887).

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