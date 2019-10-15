Доха, , 13:51 — REGNUM Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Японии на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе (Катар). Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5.

В составе сборной России дубль оформил Артур Папоротный. Второй свой гол он забил в овертайме, принеся победу российской команде. Также отличились Фёдор Земсков, Юрий Крашенинников, Павел Баженов и Алексей Макаров.

В группе D российская команда одержала три победы и заняла первое место. Благодаря этому сборная России вышла в полуфинал, в котором сыграет с командой Ирана. Во втором полуфинале встретятся Италия и Бразилия.

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