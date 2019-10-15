Ростов-на-Дону, , 13:05 — REGNUM Стало известно, кто рассудит матч между футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ростов». Матч 13-го тура чемпионата России между командами Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится в северной столице на стадионе «Газпром Арена».

Судьёй матча назначен Сергей Карасёв (Москва), ему помогут ассистенты Антон Аверьянов (Москва) и Антон Кобзев (Москва). Резервным судьёй назначен Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

Также во время игры будет работать система VAR, которую проконтролируют Михаил Вилков (Нижний Новгород), Алексей Матюнин (Москва) и Александр Гвардис (Калининград).

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