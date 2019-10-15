София, , 12:44 — REGNUM Правительство Болгарии приостановило отношения с Болгарским футбольным союзом. Об этом 15 октября заявил министр спорта страны Красен Кралев, сообщает RT.

Болгария Иван Шилов © ИА REGNUM

«Премьер-министр Бойко Борисов дал распоряжение приостановить отношения с Болгарским футбольным союзом», — сказал Кралев.

Причиной такого решения стал инцидент, произошедший во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Болгарии и Англии. В ходе встречи болгарские болельщики стали выкрикивать расистские кричалки в адрес игроков соперника, из-за чего матч дважды прерывался.

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По словам Кралева, санкции в отношении футбольного союза будут действовать до отставки главы организации Борислава Михайлова.

«Мы настаиваем на уходе Михайлова не только из-за вчерашних событий, а из-за целостного состояния болгарского футбола», — добавил министр спорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Болгарии потерпела разгромное поражение на своём поле от сборной Англии со счётом 0:6.

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