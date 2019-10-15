Киев, , 12:28 — REGNUM Нападающий сборной Украины Роман Яремчук упрекнул российских футболистов в желании выиграть чемпионат Европы. Об этом сообщает Footballua.

«Мы не как Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро», — сказал Яремчук.

Напомним, сборная Украины вышла на чемпионат Европы — 2020 после того, как обыграла на своём поле команду Португалии. Яремчук забил один из голов украинской сборной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020 после побед над командами Шотландии (4:0) и Кипра (5:0). После этого главный тренер команды Станислав Черчесов сказал, что теперь задача состоит в том, чтобы выиграть чемпионат Европы.

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