Москва, , 12:17 — REGNUM Команда Индонезии по бадминтону хорошо себя проявила на чемпионате мира среди юниоров в Казани, сообщает Antara.

В посольстве Индонезии в Москве заявили, что участие индонезийской команды по бадминтону в чемпионате мира среди юниоров в Казани стало частью индонезийской дипломатии.

«Благодаря успеху индонезийской команды по бадминтону, завоевавшей одну золотую и две серебряные медали, Индонезия стала более известной, особенно среди россиян, да и в целом в мире», — говорится в заявлении посольства Индонезии.

Известно также, что представитель посольства Индонезии в Москве Азис Нурвахуди поздравил индонезийскую команду с достижениями.

Напомним, в Казани завершился чемпионат мира по бадминтону среди юниоров в возрасте до 19 лет. Российским спортсменам удалось пройти только в одну восьмую финала.