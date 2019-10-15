Лиссабон, , 11:22 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в карьере. Об этом сообщает ESPN.

Роналду отличился, реализовав пенальти, в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 против команды Украины (1:2). Этот гол стал для него 700-м в карьере.

Таким образом, Роналду стал шестым футболистом в истории, кому удалось достичь такого результата. Помимо него это удалось сделать бразильцам Пеле и Ромарио, австрийцу Йозефу Бицану, немцу Герду Мюллеру и венгру Ференцу Пушкашу.

Добавим, что Роналду забил 450 голов в составе «Реала», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию, 32 — за «Ювентус» и 5 — за «Спортинг».

Читайте также: Украина одолела сборную Португалии со счетом 2:1