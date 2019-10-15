Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM Российский рэпер Василий Вакуленко (Баста) — уроженец Ростова-на-Дону — стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «армейцев» 15 октября.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков», — сказал Баста.

Уточняется, что исполнитель погасил долги команды и вложил почти 10 млн рублей в развитие клуба. Исполнитель займётся развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами, управление он доверит профессионалам.

ИА REGNUM напоминает, что российский музыкант и исполнитель в 2019 году взял курс на возрождение команды. Он заявил о поддержке «СКА Ростов-на-Дону» и посвятил клубу песню.

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