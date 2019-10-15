Сеул, , 11:08 — REGNUM КНДР предоставит Южной Корее видеоматериалы матча по футболу, который пройдет в рамках отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, DVD-диск с записью игры, которая состоится 15 октября на стадионе Ким Ир Сена в Пхеньяне, будет передан Югу через сборную.

Известно, что южнокорейские спортсмены вылетят из Пхеньяна в Пекин 16 октября в 17:20 по местному времени и прибудут в аэропорт Инчхона 17 октября в 0:45 по местному времени.

«Перед показом видео необходимо обработать, процесс может занять какое-то время. К тому же, в настоящее время граждане могут посмотреть трансляцию по интернету», — отметили в министерстве.

Отметим, что президент ФИФА Джанни Инфантино лично посетит Пхеньян, чтобы посмотреть игру сборных КНДР и Южной Кореи.

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