Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM Российский музыкант и исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону», сообщает 15 октября пресс-служба клуба.

Отмечается, что Вакуленко закрыл долговые обязательства клуба и вложил в него около 10 млн рублей личных средств на развитие. Также рэпер пригласил в клуб профессионалов, которые займутся управлением.

Непосредственными обязанностями Вакуленко в клубе будут работа со спонсорами и «развитие коммуникационных направлений».

Как сообщало ИА REGNUM, «СКА Ростов-на-Дону» в настоящее время выступает в зоне Юг в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В клубе ожидают, что по итогам текущего сезона СКА выйдет во второй по силе дивизионе чемпионата России — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее уроженец Ростова-на-Дону рэпер Баста посвятил футбольному клубу «СКА Ростов-на-Дону» песню.

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