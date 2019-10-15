Хиросима, Япония, , 10:10 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Туниса на Кубке мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:15).

Российские волейболисты уверенно переиграли соперников в каждой из трёх партий. Самым результативным в составе сборной России стал доигровщик Ярослав Подлесных, набравший 12 очков.

Это был заключительный матч сборной России на Кубке мира. В 11 встречах команда одержала пять побед (над командами Ирана, Канады, Египта, Италии и Туниса) и потерпела шесть поражений (от сборных Австралии, Бразилии, Польши, Японии, Аргентины и США).

По результатам прошедших матчей сборная России заняла седьмое место на Кубке мира — 2019.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские волейболисты проиграли США на Кубке мира