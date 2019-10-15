Москва, , 10:02 — REGNUM Российский боксёр Александр Поветкин проведёт бой с американцем Майклом Хантером. Об этом заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, 15 октября сообщает ТАСС.

Отмечается, что команды двух боксёров достигли договоренности о проведении боя. Планируется, что поединок состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

«Контракт с Хантером еще не подписан, но договоренности есть», — сказал Рябинский.

Добавим, что за свою карьеру 40-летний Поветкин провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед (24 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету 31-летнего Хантера 19 поединков, из них 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.

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