Пхеньян, , 09:55 — REGNUM Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Северной и Южной Кореи посетит глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом 15 октября сообщает агентство Yonhap.

Матч состоится в Пхеньяне 15 октября. Отмечается, что Инфантино может прибыть в КНДР на частном самолёте из Ливана. В ФИФА эту информацию никак не комментировали.

Сборные КНДР и Южной Кореи играют в одной группе отборочного турнира ЧМ-2022. Обе команды набрали по шесть очков после двух туров и делят первое место в группе.

Добавим, что Сборные КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в отборочном турнире ЧМ-2010. Тогда оба матча завершились вничью со счетом 0:0. При этом один из матчей, в котором номинальным хозяином была КНДР, прошёл на нейтральном поле в Шанхае.

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