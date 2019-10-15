Оттава, , 09:24 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Виктор Раск и Зак Паризе.

Отметим, что для «Миннесоты» эта победы стала первой в сезоне. ДО этого команда потерпела четыре поражения подряд.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды два очка после пяти матчей. «Оттава» идёт на 29-м месте с двумя очками после пяти игр.

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