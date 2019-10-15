Ньюарк, США, , 09:17 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Флориды» российский нападающий Евгений Дадонов отметился голом и результативной передачей. Кроме того, шайбы забросили Бретт Коннолли, оформивший дубль, Джонатан Юбердо, Маккензи Уигар и Ноэль Аккьяри.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились Тейлор Холл, Сами Ватанен, Уилл Батчер и Павел Заха. Одну результативную передачу отдал российский форвард Никита Гусев.

Отметим, что по ходу матча хоккеисты «Нью-Джерси» вели в счёте 4:1, однако игроки «Флориды» смогли совершить камбэк и вырвать победу.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды шесть очков после шести матчей. «Нью-Джерси» идёт на 31-м месте с двумя очками после шести игр.

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